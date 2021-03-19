ADANA 10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü - Son Dakika

10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönen 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun babasının da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki Altan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı.

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan, İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin kontrolünden çıkarak, köprüden uçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İsmail Efe Demiryürek'in ölüm haberini alan yakınları ile annesi Meryem Turgut, cansız bedeninin otopsi için gönderildiği Kozan Devlet Hastanesi Morgu'na gitti. İlk evliliğinden olan oğlu İsmail Efe Demiryürek için morg önünde gözyaşı döken Meryem Turgut, "Ben seni babanın yanına böyle mi götürecektim kuzum" diye ağladı.

Ayakta durmakta zorluk çeken Meryem Turgut'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.