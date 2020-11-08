KIZILAY'DAN PAKİSTAN'A 13 TIR SÜT TOZU

Türk Kızılayı, sel felaketine uğrayan Pakistan'a 13 TIR dolusu süt tozu gönderdi.

20 milyon insanı etkilediği, 1 milyonu aşkın evin yıkıldığı, 2 bine yakın kişinin öldüğü bölgeye şimdiye kadar 369 tır, 161 vagon, 80 uçaklık gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Bir firma tarafından bağışlanan süt tozlarının, Kurban Bayramı'ndan önce Pakistan'a ulaştıracağı belirtildi.

DİZİ SÜRELERİ SENARİSTLERİ İSYAN ETTİRDİ

Senaryo Yazarları Derneği üyeleri, televizyonlarda yayınlanan dizilerin sürelerinin 45 dakikaya düşürülmesi için eylem yaptı. Her hafta 90 dakikadan 120 dakikaya uzayan bölümleri ağır koşullarda yazmak ve çekmek zorunda bırakıldıklarını belirten grup, Galatasaray'dan Taksim'e yürüdü.

Yaklaşık 100 kişilik grup "Yerli dizi, yersiz uzun", "Diziler 45 dakikayı geçmesin", "Uzatma", yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

RUS DEDE 89 YAŞINDA BABA OLDU!

Rusya'da bir adamın 89 yaşında baba olması, şaşkınlığa neden oldu. Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnadar bölgesinde yaşayan, 2.Dünya Savaşı gazisi, 90'lık dede Armais Nazarov, "en yaşlı baba" unvanı Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor. Yerel Kahraman ilan edilen Nazarov'un 34 yaşındaki eşi Yevgenia ve Artyom ismini verdikleri erkek bebekleri, bölgedeki yetkililer tarafından büyük bir apartman dairesi ile ödüllendirildi.

-İHA-