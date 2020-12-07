Son dakika haber: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

Son dakika haber: 10 Yıl önce bugün neler oldu?

07.12.2020 09:22

Son dakika haberlerine göre GİLANİ ORTAK BASIN TOPLANTISIBaşbakan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN-GİLANİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Başbakan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

WIKILEAKS'İN KURUCUSU HAKİM KARŞISINDA…

ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri yayınlayan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, Londra'da City Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İsveç'in, Ağustos ayında ülkeye yaptığı ziyaret sırasında tecavüz ve cinsel taciz gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkardığı 39 yaşındaki Assange, ifade vermek için gittiği karakolda gözaltına alındı. Assange'in, İsveç otoriteleri tarafından 1 kişiye tecavüz, 2 kişiye karşı cinsel taciz ve 1 kişi karşı zor kullanmak suçlarından arandığını açıklandı.

FOK BADEM DATÇA'DAN VAZGEÇMİYOR

Yaklaşık 4 yıl önce Didim'de yaralı halde bulunan ve tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılan Akdeniz foku Badem, fırsat buldukça kaçıp Datça sahillerine geliyor. Muğla sahillerini mesken eden sevimli fok yerli ve yabancı turistlerin sevgilisi haline geldi.

-İHA-

Son dakika haber: 10 Yıl önce bugün neler oldu?

Dışişleri Bakanlığı, Yusuf Rıza Gilani, Pakistan, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


Son Dakika

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