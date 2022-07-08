Son dakika haber | 10 yıl önce hasta yakınının öldürdüğü doktorun ağabeyi: Toplumsal duyarlılık oluşmalı

GAZİANTEP'te 10 yıl önce görev başında hasta yakınının bıçaklı saldırısında ölen doktor Ersin Arslan'ın sağlık çalışanı ağabeyi Erkan Arslan, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, "Acımız tazelendi. Haberi alınca kardeşimde yaşadığımız acıyı hissettik. Sağlıkta şiddet, caydırıcı yasaların yanında toplumsal empati ve duyarlılıkla çözülebilir" dedi.

Göğüs cerrahisi uzmanı doktor Ersin Arslan, 17 Nisan 2012'de vefat eden dedesinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Murat Geceken'in(17) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Ersin Arslan'ın adı görev yaptığı hastaneye verildi. Olay sırasında 18 yaşından küçük olan Murat Geceken, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşinin adı verilen hastanede Kalp Damar Cerrahi Bölümü'nde sağlık çalışanı olarak görev yapan Erkan Arslan, Konya 'da kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinden üzüntü duyduklarını ve 10 yıl önce yaşadıkları acının tazelendiğini söyledi. Arslan, Ekrem Karakaya'nın ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.'ŞİFA OLACAKTI'Sağlıkta şiddet olaylarının her geçen gün arttığını, sağlık çalışanlarının şiddeti ve ölümü hak etmediğini anlatan Arslan, "Konya'da hekim arkadaşımız Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi olayını duyduktan sonra bizim acımız tekrar yenilendi. Ailemizin acısı tekrar tazelendi. Canımızı, kardeşimizi, Ersin'imizi hatırladık. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemeyiz. Tahmin edebiliyoruz şu anda ailesinin, çalışma arkadaşlarının nasıl üzüldüğünü. Çünkü aynı üzüntüleri 10 yıl önce biz de yaşadık. Maalesef sağlıktaki şiddet bitmedi. Ekrem Karakaya öldürülmemiş olsaydı tıpkı kardeşim Ersin gibi binlerce hastaya daha şifa olacaktı" diye konuştu.'KARDEŞİM GÖREVİNE AŞIK BİR DOKTORDU'Hekimlerin hastalarını iyileştirmek için mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, "Kardeşim Ersin Arslan, binlerce doktor gibi işinin aşığı bir hekimdi. Her hekim hastasını iyileştirmek için çalışır, elinden geleni yapar. Netice ölümle de sonuçlanabilir. Ölümün hekimden aranması çok yanlış bir tutum. Hekim bir sihirbaz değildir. Tedavisini uygular, takdiriilahidir gerisi. Kardeşim Ersin de 10 yıl önce hastasının yakınının saldırısında hayatını kaybetti. Ölümleri hekime mal etmek çok yanlış" ifadelerine yer verdi.DUYARLILIK ÇAĞRISI

Sağlıkta şiddetin caydırıcı yasaların yanında toplumsal empatiyle çözülebileceğini söyleyen Erkan Arslan, "Toplumumuzun, halkımızın empati yapması gerektiğini düşünüyorum. Hekimler, sağlık çalışanları öldürülmesin. Bir hekimin öldürülmesi binlerce şifa bekleyen hastanın şifa bulamaması anlamına geliyor. Benim kardeşimi görevi başında bıçakla öldürdüler, Ekrem Karakaya'yı da tabancayla öldürdüler. Güvenlik tedbirleri arttırılabilir, bıçak ve silahla hastaneye girişi engellenebilir. Ancak en önemli olan şey, toplumda sağlık çalışanlarına karşı duyarlılık oluşturulmasıdır. Sağlıkta şiddetin yasalarla çok da çözüleceğinden emin değilim. Halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tabi ki de yasaların fazlasıyla caydırıcı olması gerekiyor" diye konuştu.