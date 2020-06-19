Son dakika haber! 100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma...
Son dakika haberi: 100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:57 Kaynak: DHA
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