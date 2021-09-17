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Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

17.09.2021 14:20

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te Jale Düşmezer (51), son 11 ay içerisinde 3 kez koronovirüse yakalandı.

GAZİANTEP'te Jale Düşmezer (51), son 11 ay içerisinde 3 kez koronovirüse yakalandı. En son 3 ay önce hastalığa yakalanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren, boğazından hortumla beslendiği için konuşamayan Jale Düşmezer, aşı konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine, sol elinin baş parmağını kaldırarak cevap verdi. Aşı yaptırmayan Jale Düşmezer'in eşi Ali Düşmezer de "Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor" dedi.

Gaziantep'te ev hanımı Jale Düşmezer, geçen yıl kasım ayında koronavirüse yakalandı. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Jale Düşmezer, Covid Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı. Jale Düşmezer, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından durumu negatife dönünce taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra eşinin aşı olmasına rağmen kendisi aşı yaptırmayan Jale Düşmezer, 6 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Ancak, aşı olmayan Düşmezer, son olarak geçen haziran ayının ortalarında yeniden rahatsızlanarak gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Jale Düşmezer, entübe edildi. Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı.

Boğazından hortumla beslenen ve 3 aydır bu nedenle konuşamayan Jale Düşmezer'in yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor. Tedavisini sürdüren hastanenin Covid Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay'ın yakından takip ettiği Jale Düşmezer, konuşamadığı için aşı konusunda ne düşündüğünü soran gazetecilere sol elinin baş parmağını kaldırarak cevap verdi.

'HASTAMIZ 3 DEFA KORONAVİRÜSE YAKALANDI'

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, Jale Düşmezer'in 11 aylık süreçte 3 defa koronavirüse yakalandığını ve aşı yaptırmadığı için sürecin zorlu geçtiğini söyledi.

Hastanın yaklaşık 3 aydır entübe olarak yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Elay, "Hastamız 2020 yılı Kasım ayında koronavirüs ile enfekte oluyor. Sonrasında hastamız düzeliyor ve altı ay sonra kaptığı ikinci bir virüs ile yine koronavirüse yakalanıyor ve enfekte oluyor. Bu hastalığında da oksijen konsantratörü ile eve çıkarılıyor. Eve çıkarıldıktan sonra kendisinin aşı yaptırması gerekiyor. Fakat hastamız aşısını yaptırmakta gecikme yaşıyor. Aşı yaptırmayınca tekrar sağlık durumu kötüye gidip ve yoğun bakıma getiriliyor. Hastayı aldığımızda PCR testi negatif olmasına karşın, tomografi bulguları koronavirüs ile uyumluydu. Yaklaşık 3 ay tedavi altında tuttuk. Bu süreç içinde 5 defa septik şok yaşadı. Bu süreçte yaklaşık 80 gün hastamız makineye bağlı olarak entübe kaldı. Yine bu süreçte hastamızı boğazından delik açarak takip ettik. Şu anda hastamızın akciğerinde yaygın hasar var. Hastamızın sağ ve sol akciğerlerde iki tüp var. Yaklaşık 10 gündür entübe durumunu sonlandırdım ve iyileşme süreciyle birlikte hastamızı fizik tedavi uygulamasına alacağız. Fizik tedavi ile hastamızın kaslarını güçlendireceğiz. Enfeksiyonu tamamen tükettikten sonra yoğun bakımdan çıkaracağız" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMI GÖREN AŞI OLMAK İÇİN CAN ATAR'

Doç. Dr. Gülseren Elay, "Hastamız 51 yaşında. Hastamızın daha önceden hiçbir alt hastalığı da yoktur. Yine hastamızın hiçbir kronik hastalığı da yok. Buna rağmen 3 defa Covid-19 ile enfekte oluyor. Hastamız bir yıldır hastanede ve üç aydır da bizim yoğun bakım ünitemizde tedavi görüyor. Hastanemizde son zamanlarda çıkan aşı programından sonra yatan hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası aşısız. Süreci çok ağır geçiriyorlar. Aşılı hastalarımız son iki aydır neredeyse yok. Aşı olmayan vatandaşlar yoğun bakım ünitelerindeki bu hastaların durumu görseler, sıraya girip aşı olmak için can atarlar" diye konuştu.

'AŞIDAN BAŞKA BİR ÇAREMİZ YOK, HERKES AŞI OLMALI'

3 kez koronavirüse yakalanan ve 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Jale Düşmezer'in eşi Ali Düşmezer ise vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı. Eşinin aşı yaptırmayı ihmal ettiği için yeniden hastalığa yakalandığını ve süreci çok ağır geçirdiğini anlatan Düşmezer, şunları söyledi:

"Eşime koronavirüs teşhisi konulduğundan bu yana hastanelerdeyiz. 11 ay önce eşim koronavirüse yakalandığından bu yana hayatımızın düzeni değişti. 2 kez koronavirüsü atlatmasının ardından aşı olmadığı için yeniden hastalığa yakalandı. Ben aşımı yaptırdım ve koronavirüsü rahat şekilde atlattım. Eşim aşı olamadığı için bugün bunları yaşıyoruz. Bu hastalık sürecinde çocuğumuz üniversiteyi kazandı ama onu okuluna gönderemedik. Ben kendi işlerimi neredeyse tamamen bırakmak zorunda kaldım. Her şeyimizle Jale'nin iyileşmesi için uğraşıyoruz. Aşı olmayanların kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Bu durum hiç ihmale gelmiyor. Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor. Neredeyse bir yıldır bu hastalık ile uğraşan kişiler olarak insanlara koronavirüsle mücadelede aşıdan başka çare olmadığını söyleyebilirim."

Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 11 AYDA 3 KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika
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