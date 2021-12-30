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Son dakika haber: 11 gün sonra düğünü vardı, gelinin çeyizi sel sularına kapıldı - Son Dakika

Son dakika haber: 11 gün sonra düğünü vardı, gelinin çeyizi sel sularına kapıldı

30.12.2021 00:59
Son dakika haber: 11 gün sonra düğünü vardı, gelinin çeyizi sel sularına kapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev sular altında kaldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev sular altında kaldı. 11 gün sonra düğünü olacak gelinin yıllardır hazırladığı çeyizi sel sularına kapıldı, kimi eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 gündür aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evde su baskını yaşandı. Uzunköprü'nün Atatürk Mahallesi'nde bulunan bazı evler de su altında kaldı. Evlerin tüm odaları sel suları ve çamurla kaplandı. Evlerde bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla yaralarını sarmaya başladı. Evlerinde bulunan eşyaları evlerinin bahçesine çıkaran vatandaşlar, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı.

8 Ocak 2022 tarihinde kızının düğünü olduğunu belirten Nurettin Çelik, kızının tüm çeyizinin sel suları nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Evde bulunan tüm eşyaların da kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Çelik, zor durumda olduklarını ifade etti. Kızının çeyizi için binbir emekle aldığı buzdolabı ve çamaşır makinesinin de zarar gördüğünü söyleyen Çelik, yardım istediklerini belirtti. - EDİRNE

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su baskını, Uzunköprü, Edirne, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 11 gün sonra düğünü vardı, gelinin çeyizi sel sularına kapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 11 gün sonra düğünü vardı, gelinin çeyizi sel sularına kapıldı - Son Dakika
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