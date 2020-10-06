Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak - Son Dakika

Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak

Son dakika haberleri... - (Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak 19 milyon lira bütçeli Üzülmez Kültür Vadisi Projesinde çalışmalar başladı Zonguldak'ta kentin sosyal ve ekonomik hafızasında önemli yer edinen endüstri yapılarının, görsel önemlerine, dönemlerine ait niteliklerine ve şehrin ensütriyel tarihine...

- (Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak

19 milyon lira bütçeli Üzülmez Kültür Vadisi Projesinde çalışmalar başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kentin sosyal ve ekonomik hafızasında önemli yer edinen endüstri yapılarının, görsel önemlerine, dönemlerine ait niteliklerine ve şehrin ensütriyel tarihine dikkat çekmek amacıyla atıl vaziyetteki eski lavuar binası ve atölye binalarının işlev kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı.

Proje kapsamında, Üzülmez mevkiinde Üzülmez Eski Lavuar Binası ve Eski Atölye Binasına işlev kazandırılması planlanıyor. Proje ile Zonguldak'ın kent belleği ve kent hayatını zenginleştirmek, kentin endüstriyel mirasının deneyim turizmine kazandırılması amaçlarına hizmet edecek şekilde proje konusu alanın yeniden işlevlendirilmesi amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi ve BAKKA arasında imzalanan protokol ile çalışmalara başlayan projede açık otopark, kent parkı, çocuk oyun alanı, peyzaj alanları, gezi tüneli, etkinlik alanları, meydanlar, derebaca deneyim yolu, kültür atölyesi, müze-restoran, jeopark müzesi gibi alanlar oluşturulacak. Projenin toplam bütçesi 19 milyon 715 bin 15,98 TL olarak açıklanırken BAKKA destek tutarı ise 9 milyon 998 bin 732,09 TL olarak açıklandı.

"Katma değer sağlayacak bir proje"

Dünya Mühendislik Firma Genel Müdürü Hacı Mehmet Gençer, projeye ilişkin detayları İHA'ya açıkladı. Gençer, projeyi hayata geçirerek halkın kullanıma sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Zonguldak Özel İdaresi ile BAKKA arasında imzalanan bir protokol ile inşallah hayata geçirilecek. Bu projeyi de yapmak Dünya Mühendislik olarak bize nasip oldu. Bugüne kadar yaptığımız birçok eserde olduğu gibi bu eseri de gerek Karabük'ü gerekse Safranbolu'yu en iyi şekilde temsil edip gerek katma değer sağlayabilecek büyük bir proje. Yaklaşık 20 milyon liralık bir proje. 1.5 yıl süresi var. Orada TTK'ya ait 16 dönüm bir arazi var. Arazi İl Özel İdaresi ile yapılan anlaşmayla biri lavuar diğeri de atölye binaları olmak üzere eski eser birisi 110 yıllık, birisi 109 yıllık binalar. Bunların restorasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Kış dönemine giriyoruz. Yapılması gereken imalatlara başladık. Yaz dönemine kadar işi toparlayıp sene sonunda açılışını yapmak için gayrette bulunuyoruz. Bu bölümler eskiden TTK'ya ait kömür yıkama ve işleme tesisleriydi. Yeni işlevlendirme ile özellikle kömür üzerine müze olarak kullanılacak. Restoran, servis alanları, çok amaçlı konferans salonları ve fuaye alanı ile işletme tarzında geniş bir rekreasyon alanı var. Geniş kapsamlı bir proje. İnşallah elimizden gelen gayreti gösterip, tamamlayıp teslim edip halkımızın da kullanabileceği bir projeyi hayata geçirmenin gayretini gösteriyoruz. Zamanında bitirelim işimizi temiz bitirelim. O konuda en büyük düstrumuz budur. Vaktinde bitirelim ama doğru ve eksiksiz bitirelim. Erken bitme ihtimali var. Özellikle ödenekleri ayrılmış işler. Ödenekle alakalı sıkıntılar yok. Pandemi sürecinde alakalı konularla alakalı sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah pandemi de dünyadan bir an önce gündemden silinir. Bir sorun olmazsa vaktinden erken bitebilir ama bizim sözümüz vaktinde bitirmektir. Şu anda yaklaşık 14 kişi ile başladık. Ortalama 35-40 kişi ile bitirilebilecek proje. Çok yoğun mekanik ve elektrik projeleri var. İmalatları var. Restorasyon konusunda deneyimliyiz. Ekiplerimiz var. Bu konuda onlara güveniyoruz. Allah'ın izniyle inşallah burayı bitirip teslim edip halkın hizmetine açacağız."

Üzülmez Kültür Vadisi koruma alanında Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen ve mimarlık alanının en önemli ödüllerinden biri olan Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde koruma dalında ödül kazandı.

Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak
Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak
Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak
Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak

Zonguldak, Protokol, Atölye, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak - Son Dakika

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