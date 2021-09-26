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Son dakika haber: 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı

26.09.2021 18:51
Son dakika haber: 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Samsun'da 112 ambulans servisinde şoför olarak çalışan bir kişiyi silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 112 ambulans servisinde şoför olarak çalışan bir kişiyi silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 112 servisinde görevli ambulans şoförü A.A. (52) yaralandı. Yaralı şahıs 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı yaralama şüphelileri kaçtı. Polis olayla ilgili S.A. (39) ve E.A.'yı (19) yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.'nın başka bir suçtan tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haber: 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı

Ambulans, İlkadım, Samsun, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 112 personelinin silahla yaralanmasına 2 gözaltı - Son Dakika


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