Son dakika haber... 12 fintech girişim şirketine destek

Finance Forward MENA 2020 Hızlandırma Programı için 12 fintech girişim şirketi seçildi. Seçilen ilk 5 girişim firması, MetLife Vakfı'nın sağladığı 150 bin dolarlık hibe fonunu paylaşacaklar.

Village Capital, bugün Finance Forward MENA 2020 Hızlandırma Programında yer almak için seçilen ve aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu, on iki erken aşama fintech girişim şirketini duyurdu. Bir hızlandırma programı olan Finance Forward MENA, girişim şirketlerine iş modellerinin iyileştirilmesine ve mevcut ekonomik iklimde en çok ihtiyaç duyulan finansal zorluk çözümleri sunulmasına odaklanan beş haftalık çevrim içi ve yüz yüze eğitimler sağlayacak.

Hızlandırma programı için seçilen her bir girişim şirketi, mentorlar, potansiyel müşteriler ve ortakların yanı sıra, etkilerini ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları yatırımcılar ile Village Capital'in Abaca gibi kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olacak araçları kullanarak yakın biçimde çalışacaklar. Akran şirketleri tarafından seçilen ilk 5 girişim MetLife Vakfı'nın sağladığı 150 bin dolarlık hibe fonunu paylaşacaklar.

Son on yıl boyunca global finansal kapsayıcılıkta önemli iyileştirme olmasına karşın, özellikle MENA olmak üzere tüm bölgelerde halen yapılacak işlerin bulunduğunu belirten Village Capital MENA Programlar ve Ortaklık Yöneticisi Alicia Sornson; "Günlük finans işlemlerini yönetmenin yanı sıra kısa ve uzun vadeli tasarruf ve servet oluşturmak için düşük gelirli bireylere, ailelere ve küçük işletmelere yardımcı olacak ürün geliştiren bu 12 girişimle çalışacak olmaktan son derece heyecanlıyım." dedi. - İSTANBUL