Son dakika haberi! 12 köpeğin öldüğü yerde bulunan yavruya 'Umut' adı verildi - Son Dakika

12 köpeğin öldüğü yerde bulunan yavruya 'Umut' adı verildi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 10'u yavru, 12 köpek ölü bulundu. Soğuktan donarak öldüğü tahmin edilen yavru köpeklerin yanında son anda donmak üzereyken kurtarılan yavru köpeğe ise 'Umut' adı verildi.

Çankaya'da sokak köpeklerini beslemek için İmrahor Vadisi'ne giden hayvanseverler, 2 köpek ölüsü ile karşılaştı. Bölgede çalışma yapan hayvanseverler, kulübe içerisinde ise 10 yavru köpeğin daha öldüğünü fark etti. Donarak öldüğü tahmin edilen yavru köpekler arasında bir yavru köpek ise canlı bulundu. İhbar üzerine Mamak Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ölü 12 köpek, detaylı inceleme için Veteriner Hizmetler Birimi'ne götürüldü. Öte yandan donmaktan son anda kurtarılan ve 'Umut' adı verilen yavru köpek de veterinere götürülerek, tedavi altına alındı. Hayvansever Erkin Erdoğdu, sokak köpeklerini beslemek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Yavruları ölü olarak bulduk. Aralarında bir tanesinin sağ olduğunu fark ettik. Adını 'Umut' koyduk" dedi.