Son dakika haber: 12 yıl önce sattığı gemisinden kalan paraya el koyan avukatına açtığı davayı 9 yıl sonra kazandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sattığı gemiden kalan parasını almak için avukatına vekalet verip dava açan Mahmut Okan, kazandığı davadan alacağı paraya el koyan avukatına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Okan, 9 yıl sonra kazandığı dava ile avukatını 245 bin TL ödemeye mahkum ettirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli kaptan Mahmut Okan (68), 12 yıl önce senetle satışını yaptığı gemiden kalan 400 bin dolarlık ödemeyi alamayınca dava açmak için çalışma başlattı. Alacağını tahsil etmek için Kocaeli Barosuna kayıtlı H.Y. isimli avukat ile dava açma konusunda anlaşan Okan, avukata vekaletini verdi. Avukat H.Y., açılan davanın kazanılması sonrasında, o dönem 1 milyon 300 bin TL olan alacak miktarından 892 bin TL'yi Okan'ın hesabına yatırdı. Kalan 320 bin TL'ye ne olduğunu soran Okan, "Bu benim hakkım" diyerek vermeyen avukatının haksız olduğunu düşünerek paranın tahsili için bu kez avukatına dava açtı.

9 yıllık hukuk mücadelesini kazanarak parasını tahsil etti

Körfez Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı ve 9 yıl süren dava sonucunda Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Okan'ı haklı bularak eksik yatırılan meblağın avukat H.Y. tarafından geri ödenmesine hükmetti. Kararın ardından avukat tarafından fazladan el konulan, yaklaşık faiziyle birlikte 140 bin TL'sini tahsil eden Mahmut Okan, hukuk mücadelesini yıllar sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

9 yıl sonra alacağını faiziyle birlikte geri aldı

Başlattığı hukuk mücadelesini kazandığını ifade eden iş adamı Mahmut Okan, "Bir gemi satışımız oldu. Burada ödenmesi gereken 1 milyon 300 bin TL ama avukat arkadaşım bana 892 bin TL ödedi. 'Geri kalan para da benim vekalet ücretlerimdir' dedi. Bizim resmi anlaşmamızın üzerine çıkıp diğer paraları da kendisinin zimmetine geçirmiştir. Bu zimmetten dolayı biz kendisine karşı bir hukuk mücadelesi verdik. Hukuk mücadelesi sonucu kendisinden faiziyle birlikte 140 bin TL'ye yakın para aldım. Bu avukatın yaptığı suç tüm avukatlara yüklenemez ama böyle ahlaksızların böyle bir yerde bulunması da toplum açısından sakıncalıdır" dedi.

"Bir iş adamı olarak mağdur edildim"

Kendisini mağdur eden avukatın yaptıkları sözleşmeye aykırı davranması sonucunda zarara uğradığını söyleyen Okan, "Anlaşmış olduğumuz mukavelemiz mevcuttur. Anlaşma şartlarımıza uymamıştır. Hak etmediği bir parayı da zimmetine geçirmiştir. Bunun üzerine biz de hukuk mücadelemizi verdik. Hukuk mücadelemiz sonucunda 9 sene sonra paramız bize geri döndü. Biz o dönem paramızı alabilseydik belki yerine bir gemi alırdım, başka bir yatırım yapardım. Bir iş adamı olarak mağdur edildim" diye konuştu. - KOCAELİ