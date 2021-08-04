Son dakika haber! 120 üretici dolu yağışı ve selden zarar gören 8 bin dekar arazileri için destek bekliyor - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Akçaköy köyünde 10 gün önce meydana gelen dolu yağışı ve sel felaketinde tarlaları zarar gören 120 üreticinin devletten destek beklediği bildirildi.

8 bin dekar ekili arazide sel ve dolu yağışından dolayı zarar oluştuğunu belirten Akçaköy Muhtarı Ramazan Kibar, "120 üreticimiz zarar görmüş durumda. 10 gün önce meydana gelen dolu yağışında yaklaşık 650 dekar ekili arazi sel sularından, 8 bin dekar hububat ekili alan ise dolu yağışından büyük zarar gördü. Ön incelemeler yapıldı ama daha sonra herhangi bir yetkiliden destek alamadık. Üreticilerimiz zor durumda. 120 arkadaşımız devletimizin yardımını bekliyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA