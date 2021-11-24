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Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı

24.11.2021 18:23
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre YALOVA'da, 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katıp öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Serhat Oskan (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YALOVA'da, 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katıp öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Serhat Oskan (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oskan'ın emniyetteki ifadesinde, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dediği öğrenildi.

Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim'de 'Ecrin' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, yeni doğan bebeğe kötü davrandı. Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti. Bu dönemde WhatsApp durumunda 'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma' ve 'Aldık başa belayı' gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım'da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.

BEBEK ZEHİRLİ MAMADAN İÇTİDurumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin'e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden Oskan, önce mamanın bozulduğunu düşündü. Ancak mamayı çöpe attığı sırada zehir kutusunu gören Türkan Oskan, zehir kutusunu ve biberonu diğer kızı E.O.'ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi. Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan çiftçinin kızları, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.BABA TUTUKLANDIOlayın ardından polis, Serhat Oskan'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklandı.'ANLATMASI KOLAY DEĞİL'Türkan Oskan, 3'üncü çocukları olan Ecrin dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Serhat Oskan hakkında, mahkemeden koruma kararı da aldırdığını belirterek, "Anlatması kolay değil. Ben ve çocuklarımın psikolojisi iyi değil. WhatsApp'tan birkaç tane paylaşım yaptı. Oradan moralinin bozuk olduğunu anlamıştım. Daha önce de morali bozuk olduğunda WhatsApp durumundan paylaşım yapıp, birilerine laf söylüyordu. Akşam eve geldiğinde morali bozuktu ben de uzak durdum. Bebek ve benim olduğum odada sigara içtiği için bebeği de alıp diğer çocuklarımın odasına geçtim. Daha sonra mutfaktan takır tukur sesler geldi. Ben de mamayı çöpe dökmesin diye bakmak için mutfağa gittim. O da bu sefer banyoya gitti. Ben de çocuğun biberon, mama ve diğer malzemelerini alıp odaya döndüm. Çocuğuma akşam bir biberon mama yapıp içirdim. Sabah kalktığımızda da saat 11.00 gibi bebeğe bir biberon mama daha yaptım. Yanımda kızım vardı. Biberonun etrafında tortular olduğunu fark ettik. Bebeğe doktorun tavsiye ettiği prematüre bebek mamasını içiriyordum" dedi.'DUYUNCA BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM'Zehri nasıl anladığını söyleyen Türkan Oskan, "Biberonu çevirip, ben de bakınca küf şeklinde tortu gördüm. İlk olarak mama bozulmuş sandım. Sonuçta kimseye bir şey konduramıyorsun. Mamayı çöpe atayım yenisini alırım diye düşündüm. Mutfaktaki çöp çok doluydu. Çöpün üzerindeki kutuları elimle kaldırıp, diğer elimdekileri çöpe atacaktım. O sırada zehir kutusunu gördüm. Kafamda orada şüpheler oluştu. Mamadaki tortunun rengiyle zehrin rengi birbirine çok benziyordu. Ancak yine konduramadım. Zehri çöpten alıp, üzerine su damlattım. Rengi mamadakiyle aynı olunca şüphelerim arttı. Kızıma zehri ve mamayı verdim, evimizin yakınındaki sağlık ocağı, eczane gibi yerlere ne olduğunu sorması için gönderdim. Eczanedeki kişi, mamanın içine bir şey karıştırıldığını söylemiş. Kızım da beni ağlayarak aradı ve bunu söyledi. Kızım polisi arayacağını söyledi. Daha sonra eve polis ve ambulans geldi. Hastaneye gittik, orada çocuğu yoğun bakıma aldılar. Bizim de emniyette ifadelerimiz alındı. Eşim emniyetteki ifadesinde ilk başta zehri koyduğunu reddetmiş. Daha sonra bir kaşık koyduğunu itiraf etmiş. Bunu duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuklarım için şu anda ayakta duruyorum" diye konuştu.

Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı
Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı

Polis, Bebek, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı - Son Dakika
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