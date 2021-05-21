Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı

21.05.2021 09:57
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 kişi gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi. Covid- 19 olan bazı örgüt üyelerinin, bilinçli olarak halkın arasına karışıp, virüsü yayma eğiliminde oldukları belirtildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Ünitesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birlikteliğinde, KOM Daire Başkanlığı'nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından FETÖ/PDY güncel yapılanmasına yönelik bu sabah 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çanakkale merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de 91 adrese yapılan baskınlarda, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz, silah, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi.KRİPTOLU CİHAZLARLA HABERLEŞİYORLARŞüpheliler arasında örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ve örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alanlarında da bulunduğu belirtildi.Şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi manevi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştikleri, özellikle Covid olan örgüt üyelerinin filyasyon sürecini hiçe sayarak, halkın arasına çıkıp, virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu tespit edildi. Çoğu örgüt üyesinin ise, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları yaptığı belirlendi.İL İMAMI TOPLANAN PARALARLA LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü saptandı. Yine örgüt/hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi.


Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Çanakkale, Mahrem, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı - Son Dakika


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