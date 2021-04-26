Son dakika haberi... 14. kattan düşen 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika

14. kattan düşen 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki ikametinden düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi Sönmez Sokak 1 üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet B.ikamet ettiği 14. kattaki evinin balkonundan bina bahçesine düştü. Yaşlı adam ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Mehmet B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.