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Son dakika haber | 14 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | 14 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

10.11.2021 23:32

Gelen son dakika haberine göre 14 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

14 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde yaşandı. İddiaya göre, 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi, dönüş alacağı esnada önüne çıkan 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrilerek yan yattı. Halk otobüsünün içinde fazla yolcunun olmaması facianın önüne geçerken servisteki öğrenciler ile şoför şok geçirdi. Kazada çoğunluğu öğrenci olan 14 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Son dakika haber | 14 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Sabahattin Zaim, Halk Otobüsü, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 14 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika


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