Üye Girişi
Son dakika haber | 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza - Son Dakika

Son dakika haber | 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza

17.06.2021 00:57
Son dakika haber | 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlattıkları ve yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iki sanığa toplamda 45 yıl hapis ve 218 bin lira para cezası verildi.

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlattıkları ve yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iki sanığa toplamda 45 yıl hapis ve 218 bin lira para cezası verildi. Vefat eden mağdurlardan birinin kızı, 2,5 yıldır hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Keşke babam da bugünleri görseydi" deyip gözyaşlarına boğuldu.

Manavgat ve Alanya'da Recep Yaşa, Hayrettin Şahbaz ve Nuriye Ekinci'nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi avukatları huzurunda alacaklı oldukları senetlerin arkasına veya boş kağıda imza attırdıktan sonra borçlandırdığı ve icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılanan 2 kişinin karar duruşması görüldü. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Hayrettin Şahbaz ve Nuriye Ekinci ile 25 Mayıs'ta yaşamını yitiren Recep Yaşa'nın kızları ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkladanr Mustafa Ç.'yi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 31 yıl hapis ve 181 bin TL para cezası, Himmet D.'yi ise 14 yıl 2 ay hapis ve100 bin TL para cezasına çarptırdı.

"Hemşehrime güvendim her şeyimi kaybettim"

Olayın mağdurlarından Nuriye Ekici, uzun yıllar Almanya'da çalışıp para biriktirdiğini, yatırım yapmak için Alanya'ya geldiğini belirterek, "İyi niyetim sayesinde yapmak istediğim her işte dolandırıldım. Elimdeki alacak senetleriyle gittiğim, aynı zamanda hemşehrim olan avukatımın yanında Mustafa Ç. bulunuyordu. Avukatımın isteği doğrultusunda senetlerin arkasını imzaladım ve Mustafa Ç.'ye teslim ettim. Ne olduysa ondan sonra oldu. Alacaklıyken borçlu duruma düştüm. Başta evim olmak üzere elimde avucumda ne varsa kaybettim. Tam adalete olan güvenimi kaybetmek üzereyken nihayet adalet yerini buldu. Verilen cezalar bizim yaşadıklarımızı ve kaybettiklerimizi yerine getirmeyecek ama yine de adaletin yerini bulmasından dolayı mutluyum. Beni bu duruma düşüren avukatımdan da şikayetçiyim" dedi.

"Keşke babam bugünleri görebilseydi"

Babasının vasiyeti üzerine davanın peşini bırakmadıklarını belirten Şenay Çizmeci, gözyaşlarına hakim olamadı. Çizmeci, "Keşke babam da bugünleri görseydi. Babam Recep Yaşa 2.5 senedir dolandırıcılara karşı bir hukuk mücadelesi veriyordu. Alacaklı olduğu iki senetle Avukat A.Ö.'nün ofisine gitmiş, A.Ö.'ye icra yoluyla alacağını almak için vekalet vermiş. Babam senetleri avukatın isteğiyle A.Ö.'nün yanında çalışan ve icra dosyalarının takibini yapan Mustafa Ç.'ye teslim etmiş. Mustafa Ç., babamın alacaklı olduğu iki tane 30-35 bin euroluk senedi arkasını imzalatmak suretiyle ciro ettirmiş. Babam avukat diye güvendiği için arkasını imzalıyor ve senetleri veriyor. Bu da yetmemiş bir de sahte senet düzenliyorlar. Babamın hiç tanımadığı Himmet D. diye bir adama babam 350 bin TL borçluymuş gibi bir sahte senet düzenliyorlar. Babamın sözleşme diye imzaladığı bir kağıtmış bu, üzerini kesip doldurmuşlar senet şeklinde ve öyle borçlandırmışlar. Babamın bu iki şahsa da bir borcu yokken her şeyini haczettiler. 2.5 senedir babam bu dolandırıcılar yüzünden mağdur olmayı hazmedemiyordu. Çünkü babam Side'nin en eski esnaflarından, en eski turizm işletmecilerinden ve yıllarca ticaret yapmış bir adam. Avukata güvendiği için başına bunlar geliyor. Biz babamı 25 Mayıs'ta kaybettik. Covid'e yakalandı bağışıklık sistemi düştüğü için. Bize vasiyet etmişti 'dosyalarımı takip edin, davalarıma katılın' diye. Biz de bugün onun için buradayız, duruşmaya geldik. Adalet tecelli ettiği için ve babamın ruhu orada huzur bulacağı için mutluyum. Buruk bir mutluluk, keşke babacığım da görebilseydi ama ömrü yetmedi. Adaletin tecelli etmesinden dolayı içim rahat, ceza aldıkları için hakim beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Felç geçirip yatağa düştü

Yaşadığı olay sonrası felç geçiren ve 15 gün yoğun bakımda yatan Hayrettin Şahbaz ise eşi Zeynep Şahbaz'ın yardımıyla mahkeme salonunda hazır bulundu. Eşinin felç olmasının tek sebebinin bu şahıslar olduğunu belirten Zeynep Şahbaz, "Eşim ödediği ve geri alıp sakladığı senetleri yeniden karşısında görünce dert sahibi oldu. Felç geçirdi. Bizim elimizde ödediğimiz senetlerin aslı olmasına ve alacaklı parasını aldığını söylemesine rağmen hem bize hem de alacaklıya haciz uygulandı. Adaletin yerini bulmasından dolayı mutluyuz" dedi.

Müşteki avukatı: "Tefecilik ve dolandırıcılık için düzenleme şart"

Tefecilik ve dolandırıcılığın basit düzenlemelerle büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceğini belirten müşteki avukatlarından Ertekin Kök, "Adalet tecelli etti, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ancak, adalet tecelli ederken mağduriyet ortadan kalktı mı? İşte bu noktada taleplerimiz var. Burada iki tane örneğimizde olduğu gibi amcalardan bir tanesinin aracı icra deposunda bağlı kaldığı için köyden bisikletle geldi gitti ve yaşamını yitirdiği için davanın bittiğini göremedi. Bir tanesi de maruz kaldığı olaylar neticesinde felç oldu. Eğer icra başlatan kişiler hakkında dolandırıcılıktan iddianame düzenlenmişse, dolandırıcılıktan, sahtekarlıktan yargılanıyorsa artık icra işlemine devam edememelidir. Ancak menfi tespit davası açmak, icraları durdurmak çok maliyetli bir iş. Harca esas değerler çok yüksek, yatırılması gereken teminatlar çok yüksek. Bu sefer vatandaş hak arayamaz durumdadır, herkes avukat da tutamıyor" dedi.

Dolayısıyla burada öncelikli olarak bu tür olaylarda makul şüpheyle ceza soruşturması başladığını, çok kuvvetli delil varsa iddianameye dönüştüğü anda bu dosyalara el konulması gerektiğini söyleyen Ertekin Kök, "Çünkü suçtan elde edilen ve suçta kullanılan her şeye el koyma ve müsadereye tabi ilkesini unutmamak lazım. Savcılarımız bu konuda, bu tür olaylarda eğer vatandaş hiç tanımadığı, bilmediği insanların icrasına maruz kalıyorsa, o zaman savcılarımız meseleye hukuki mesele yerine dolandırıcılık, sahtekarlık suçunu soruşturuyor gibi davranıp öncelikle bu tür olaylarda icra işlemlerine devam edilmemesi sağlanmalıdır. Şimdi bu kadar cezayı aldı sanıklar, ancak bu insanların icrası hala devam etmektedir. Vatandaşların arabası hala icra dairelerindedir, bankalarda, evlerde hala haciz vardır. 3-5 sene sürecek yargılama süresinde malını mülkünü kullanamıyorlar. Bu tıpkı şuna benzer, ruhsatsız silahı yakalatmışsınız, 'dava sonlanana kadar ruhsatsız silahla geziyorum' demek gibi bir şey" dedi. - ANTALYA

Dolandırıcılık, Manavgat, Antalya, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti 00:15 Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü 00:12 Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı 23:28 Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor 22:19 Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik 21:56 Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz 21:12 Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz
Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti 19:31 Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu 18:32 Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi         
00:22
Resmen mucize! Doğar doğmaz nehre bırakılan bebek 22 gün sonra canlı bulundu Resmen mucize! Doğar doğmaz nehre bırakılan bebek 22 gün sonra canlı bulundu         
00:13
İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı         
23:51
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun! Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun!         
20:37
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 01:22:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement