Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

26.03.2022 19:23
Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Velimeşe Mahallesi'nde yapılan operasyonla 14 suçtan aranan S.T. isimli şahıs yakalandı. Zanlı sevk edildiği Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı cezaevine sevk edildi. S.T isimli şahısın tehdit, hakaret, yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, göçmen kaçakçılığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı
Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

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Tekirdağ'da 14 suçtan aranan kişi yakalandı Tekirdağ'da 14 suçtan aranan kişi yakalandı TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Jandarma, Tekirdağ, Velimeşe, Ergene, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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