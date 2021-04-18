14 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek yaralandı - Son Dakika

14 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dengesini kaybederek merdivenlerden düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dengesini kaybederek merdivenlerden düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2345 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (14) isimli çocuk, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düştüğünü görerek paniğe kapılan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Y.Ş. tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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