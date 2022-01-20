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Son dakika haber... 14 yıldır kayıp eski belediye meclis üyesi davasında 6 sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Son dakika haber... 14 yıldır kayıp eski belediye meclis üyesi davasında 6 sanığa müebbet hapis

20.01.2022 17:49
Son dakika haber... 14 yıldır kayıp eski belediye meclis üyesi davasında 6 sanığa müebbet hapis

Son dakika haberleri: KIRŞEHİR'de 14 yıl önce kaybolan eski AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

KIRŞEHİR'de 14 yıl önce kaybolan eski AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de saat 10.30 sıralarında Kılıçözü Sanayi Sitesi Keresteciler Bölümü No: 41 sayılı yerdeki iş yerinden 'Mustafa Karakülah ile Özbağ'a kavak bakmaya gidiyorum' diyerek ayrıldı. Aynı gün saat 12.30 sıralarında kardeşi Mustafa Kırışık'ın telefonuna gelen 'Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum' mesajından sonra ulaşılamayan ve aynı gün saat 20.45 sıralarında Meytaş Köprüsü yanındaki stabilize yolda, kendisine ait 40 AK 933 plakalı otomobili terk edilmiş olarak bulunan Hasan Kırışık'tan bugüne kadar haber alınamadı.

GİZLİ TANIK İFADE VERDİ, 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI2019 yılında gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda Rıfat Ardıç, Mustafa Karakülahçı, Gülnaz Kaplan, Fatma Karakülahçı, Mustafa Duran, Adem Soylu ve Ömer Kaplan gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rıfat Ardıç, Mustafa Karakülahçı, Gülnaz Kaplan, Fatma Karakülahçı,Ömer Kaplan tutuklanırken, Mustafa Duran ve Adem Soylu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Rıfat Ardıç, Mustafa Karakülahçı, Gülnaz Kaplan, Fatma Karakülahçı ve Ömer Kaplan ile tutuksuz sanık Adem Soylu, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mustafa Duran ise duruşmaya katılmadı.KARAR SONRASI YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Cinayetle suçlanan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Rıfat Ardıç, Mustafa Karakülahçı, Gülnaz Kaplan, Fatma Karakülahçı ve Ömer Kaplan ile tutuksuz sanık Adem Soylu'ya Hasan Kırışık'a yönelik 'tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, evrakla yağma suçundan da 12'şer yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Mustafa Duran ve Adem Soylu'nun da tutuklanmasına hükmeden heyet, Mustafa Duran'a evrakla yağma suçundan 2 ayrı müşteki için 20 yıl hapis cezası vererek, hakkında yakalama kararı çıkarttı.


Son dakika haber... 14 yıldır kayıp eski belediye meclis üyesi davasında 6 sanığa müebbet hapis
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Ağırlaştırılmış Müebbet, Mustafa Duran, Adem Soylu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 14 yıldır kayıp eski belediye meclis üyesi davasında 6 sanığa müebbet hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 14 yıldır kayıp eski belediye meclis üyesi davasında 6 sanığa müebbet hapis - Son Dakika
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