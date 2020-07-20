Son dakika haber! 1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı - Son Dakika

Son dakika haber! 1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı

Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim'de de sürdürdü.


Medipol Başakşehir'in resmi taraftar grubu 1453, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İlk olarak stadyum önünde büyük sevinç gösterileri sergileyen taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim'e ulaştı. Taksim meydanında meşaleler ve bayraklarla yürüyen grup, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kayserispor, Başakşehir, Taksim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 04:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! 1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı - Son Dakika Spor
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00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
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17:44
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