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Son dakika haber | 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada bozma kararına uyuldu - Son Dakika

Son dakika haber | 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada bozma kararına uyuldu

03.08.2021 17:02
Son dakika haber | 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada bozma kararına uyuldu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 9 sanıklı davada Yargıtayın bozma kararına uydu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 9 sanıklı davada Yargıtayın bozma kararına uydu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülmeye başlanan duruşmaya, aralarında tutuklu sanık eski Yarbay Hakan Bolat'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Hacıpaşalıoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanık avukatları ile Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunda sanıklara söz verdi.

Sanıklar Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını istedi.

Sanık beyanlarının ardından bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan cumhuriyet savcısı, usul ve yasaya uygun bozma talebine uyulmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

Davanın Geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 12'si tutuksuz yargılanan 26 sanık hakkında 23 Mart 2018'de kararını açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Yarbay Hakan Bolat, eski Binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, eski Yüzbaşılar Selim Çalışkan, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Yüksel Koçak ve Teğmen Süleyman Polatöz'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Eski Yüzbaşı sanık Olgun Yıldız'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eski Yüzbaşı sanık Necati Soner Tutmak'ın bu suçtan beraatine, "terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanıklar eski Üsteğmen Murat Karakaş, Uzman Çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile erler Mertaş Çilali, Aykut Daşdemir, Selçuk Sarıkaya, İbrahim Can, Süleyman Fidan, Cihat Taştan, Yunus Emre Karapınar, Mehmet Yılmaz ve Astsubay Süleyman Akgün'ün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, eski Astsubay Murat Akkaya hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına dair karar vermişti.

Mahkeme, hakkında beraat kararı verdiği tutuklu sanıklar Süleyman Akgün ve Murat Akkaya'nın tahliyesine, ceza alan 12 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Davanın firari sanığı eski Yarbay İsmail Girgin'in dosyası ise ayrılmıştı.

Yargıtayın bozma kararı

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren Soner Tutmak'ın, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna yardım eden" olarak sorumlu tutulması gerekirken delillerin yanlış değerlendirilip suç vasfındaki yanılgı sonucu karar verildiği belirtilmişti.

Sanıklar Hakan Bolat, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol, Hakan Tanrıkoloğlu ve Yüksel Koçak'ın eylemlerinin darbeyi organize edenlerin kanunsuz emirleri doğrultusunda, darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketler olduğu değerlendirilerek suça yardım olarak vasıflandırılması gerektiği ifade edilen kararda, eksik soruşturma ve hatalı değerlendirme yapıldığı kaydedilmişti.

Yargıtay, bu gerekçelerde 9 sanık yönünden dosyanın bozulmasına karar vermişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada bozma kararına uyuldu - Son Dakika


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