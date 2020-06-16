Son dakika haber! 15 Temmuz darbe girişimi davalarının görülmesine yeniden başlandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davaların görülmesine korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Yeni normalleşme kapsamında bugün itibariyle Akıncı Üssü ile Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davaların görülmesine başlandı. Mahkeme heyeti, sanıklar, taraf avukatları ve mahkeme salonunun güvenliğini sağlayan personelin sosyal mesafe kuralına uyduğu, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı doğrultusunda iki sefer ertelenen duruşmalar, normalleşme süreci kapsamında yeniden görülmeye başlandı. FETÖ'cü darbe girişiminin yönetildiği yer olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davanın son duruşması 13 Mart'ta görülmüştü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargı süreçlerinin 30 Nisan'a kadar durdurulması kararları sonrası duruşmayı önce 4 Mayıs'a, kararın 15 Haziran'a kadar uzatılması sonrası ise 16 Haziran'a bırakmıştı. Uzatma süresinin dolması üzerine Akıncı Üssü davasının görülmesine devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada sosyal mesafe kuralına uyulduğu, duruşmaya katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Öte yandan duruşma salonunun bulunduğu alana girmek isteyenlerin ateşleri ölçüldü.

Bugün görülmesine başlanan bir diğer dava ise darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava oldu. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 243 sanıklı davada da aynı şekilde korona virüs tedbirlerine uyulduğu görüldü.

(Abdullah Sarica/İHA)