Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bir son dakika haberine göre Ulu Cami düzenlenen program Mevlite gelen vatandaşar Şehitler için okunan dua Çıkışta verilen ikram AKSARAY - Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
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15.07.2020 14:55:46. #1.13#
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