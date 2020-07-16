Son dakika haber: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş, Hafik, Zara, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Turan İlbey ve diğer yöneticiler Hükümet Konağı önünden ilçe girişine kadar yürüdü.

İlçe meydanında devam eden programda konuşan Akköz, Türk milletinin, kardeşçe, bir ve beraber hareket ederek her türlü işgale karşı mücadelenin dinamiklerini oluşturduğunu söyledi.

Belediye Başkanı İlbey ise birlik ve beraberlik mesajları vererek şehitlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi izlendi, öğrenciler şiirler okudu, mahalli sanatçılar kahramanlık türküleri seslendirdi.



Hafik

Hafik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu ve dua edildi.



Hükümet binası önünde düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı.



İlçe Müftüsü Yasir Ataş tarafından dua edildi.



Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral burada yaptığı konuşmada, "Türkiye bugün içerisindeki dost görünümlü hain yapıları temizledikçe geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz yılmadan başarıyla devam edecektir." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ise "Şu anda burada özgürce toplanıp konuşabiliyorsak ve halkın iradesiyle yönetilebiliyorsak her birimiz, gelecek nesillerimiz bunu kahraman şehitlerimize, gazilerimize borçludurlar." diye konuştu.

Zara

Zara ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle kutlandı.



Zara Kent Meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, Türk milletinin, 15 Temmuz akşamı milli birliğin sarsılmaz gücünü tüm düşmanlara gösterdiğini söyledi.



Belediye Başkanı Fatih Çelik ise nice kahramanların vatan uğruna canlarını feda ettiğini, Türk milletinin vatan, bayrak uğruna cansiperane var olduğunu her zaman gösterdiğini dile getirdi.



15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı da oğlunu Türk milletinin bağrına bastığını belirterek, "Bir Halil'i vatan uğruna verdim, binlerce, milyonlarca Halillerim oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Halil Kantarcı adına yazılmış şiirin yer aldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sinevizyon esnasında Halil Kantarcı'nın annesi Fadime Kantarcı gözyaşlarına engel olamadı.



Program, kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi ile sona erdi.



Suşehri

Suşehri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından dua edildi, Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve eski AK Parti İstanbul milletvekili Ekrem Erdem tarafından günün önemini belirten konuşma yapıldı.



Programda kahramanlık türküleri seslendirildi. Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Suşehrili 15 Temmuz gazilerine plaket verdi.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.



Programda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Kaymakam Erdem ve Başkan Oğuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı.

Şiirlerin de okunduğu etkinlikte meydana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak verildi.

Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer'in dua etmesinin ardından, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi mehter takımı konser verdi.