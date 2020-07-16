Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Son dakika haberleri... Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

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15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Elazığ Belediyesi mehter takımı konser verdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Elazığ İl Müftü Yardımcısı Ömer Cömert'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekranlardan izlettirildi. Daha sonra Sancak Koşusu'na katılan sporcular, sancağı Elazığ Valisi Yırık'a teslim etti.

Vali Yırık, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hep birlikte yad ettiklerini belirtti.

15 Temmuz'un bir milletin diriliş günü olduğunu ifade eden Yırık, "Bu milletin kutsalları var. Bayrak, vatan, millet, ezan, işte bu kutsallar bu milletin ezelden beridir sahip çıktığı ve daima hedef olduğu kutsallardır. Bizleri kandırabilirler, 251 şehidimizi alabilirler ancak bizim geleceğimize pranga vuramazlar."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 15 Temmuz gecesi yüreklerinde vatan sevdasıyla, hainlere karşı kanlarıyla ve canlarıyla bir destan yazan tüm aziz şehitlere minnettar olduklarını dile getirdi.

15 Temmuz gecesi bütün bir milletin vatan hainlerine karşı, ülkenin istikbali ve istiklali için dimdik ayakta durduğunu aktaran Şerifoğulları, şöyle konuştu:

"O gece içimizdeki hainler, askerlerimizin hüviyetine bürünerek düşmanın en tehlikelisi olarak karşımıza çıktı. Milletin rızkıyla alınan silahlar, gözü dönmüş hainler ve zalimlerce milletin bağrına çevrildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla, semaya yükselen salalar huzurunda Türk milleti ecdadının ruhuyla meydanlara inerek ülkesine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. O gece milletimiz gökten yağan bombalara, namlusunu masumlara yönelten tanklara ve silahlara karşı göğüslerini siper ederek

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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