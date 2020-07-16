Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı - Son Dakika

Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı

Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminde canı pahasına darbecilere direnen şehit ve gaziler, Sancaktepe'de düzenlenen program ile anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde canı pahasına darbecilere direnen şehit ve gaziler, Sancaktepe'de düzenlenen program ile anıldı. Sancaktepe Belediye tarafından yapılan ve 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "7 Bölge 1 Film" adlı ödüllü filmin gösterimi de yapıldı.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere canları pahasına direnen ve darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri, Sancaktepe'de düzenlenen özel bir program ile anıldı. Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şiir dinletileri yapıldı. Ayrıca ödüllü film "7 Bölge 1 Film" ile çeşitli belgesel gösterimleri gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de programa katılarak şehit ve gazileri andı. Etkinlikte stant açan dernekler de vatandaşlara yöresel yemek ikramlarında bulundu. Korona virüse karşı önlemlerinin alındığı programda Sancaktepeliler, tekrar gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tutmuş oldu.

Programda ayrıca Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan "7 Bölge 1 Film" adlı ödüllü filminin de gösterimi yapıldı. "7 Bölge 1 Film" film projesi kapsamında Sanat Akademisi'nde 150 genç sinema eğitimi gördü. Eğitim sonunda gençler, yönetmenler ve usta oyuncular eşliğinde Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 ayrı film çekti. Harman, Televizyon, Karşılaşma, Kiraz, Sonsuz, İhanet ve Genç Yürekler isimleriyle çekilen ve 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan filmler, Cumhurbaşkanlığı tarafından ödül aldı. Ödüllü filmler, 15 Temmuz ruhunu tekrar yaşatmak için programda vatandaşlara izletildi.

Program hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "15 Temmuz'u, o karanlık geceyi unutmamak unutturmamak, milletimizin şanlı direnişini burada coşkuyla kutlamak için halkımızla beraber sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlayacağız. Sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Biz o akşamki yaşananları hala iliklerimizi kadar hissediyoruz. Biz devlet, millet olarak 15 Temmuz gecesinde irademize sahip çıktık. Milletin seçmiş olduğu iradeyi yakalamak, aşağı indirmek ona kumpaslar kurarak devleti ele geçirmek isteyenlere karşı bu şanlı millet, bütün dünyaya demokrasi ne demek, iradesine sahip çıkmak ne demek, onu canlı canlı yaşayarak 15 Temmuz gecesi sabahına çıkarken gösterdiler. O günü birlik olarak kardeşçe atlattık. Şimdi o kardeşliğimizin devamını 15 Temmuz günlerinde, demokrasi bayramlarımızda yine hep birlikte yaşayacağız. Bugün sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Belediyemizin hazırlamış olduğu çok güzel bir film var. 7 Bölge 1 Film. Onu halkımızla beraber seyredeceğiz. Ödü alan bir film" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı - Son Dakika

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