Son dakika haber! 15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik: 25 Şubat'ta biten protokolü şimdi servis ediyorsunuz - Son Dakika

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "25 Şubat'ta biten protokolü şimdi gelip servis ediyorsunuz. ve sanki bu parayı nakdi olarak almışız algısı yaratıyorsunuz. Bu olmaz. Bu son derece yanlış, şık olmayan ayıp bir tavırdır. Ben kendilerini kınıyorum. " dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin protokolü sonlandırmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Protokolün aslında 25 Şubat'ta sonlandığını belirten Şebik, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Tarık Şebik, "15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminden sonra kuruluyor. Niye kuruluyor? Şehit ve gazi aileleriyle kardeşlik hukuku geliştirmek, ünsiyet geliştirmek için. İkinci amacı da; hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak. Bu doğrultuda kurulan dernek programlarına, faaliyetlerine başlıyor. Devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016'nın son döneminde, darbe girişiminde çok sonraki dönemde bizimle protokol imzalamak istiyor. Zaten kamuoyuna zararlı işler yapıldığı için beraber yapalım diye. Protokolümüz ne zaman kadar sürüyor? 2020'nin 25 Şubatı'na kadar protokolümüz sürüyor. 25 Şubat'ta İBB protokolü sonlandırıyor. Biz 15 Temmuz Derneği olarak protokol bitiyor, bu başkanın yönetimin vereceği karardır. Bizim buna diyeceğimiz herhangi bir şey olmaz. Protokol sonlandırılıyor ve biz vermiş oldukları protokol gereği personel ve araçlar geri alınıyor" dedi.

"BİR ALGI OYUNU ÜZERİNE KURGU YAPILIYOR"

Tarık Şebik, İBB'den alınan personel ve araçlarla neler yapıldığını ise şu sözlerle aktardı:

"Bunu çok iyi anlamak lazım. Ziyaretler yapılıyor, aile kampları yapılıyor, kabir ziyaretleri yapılıyor. Zaten bunları derneğimizin sosyal medya, internet sitelerinde herkes görebilir. Algı var ya algı; algı üzerine oynanan bir oyun var. Bizim haberimiz şöyle servis ediliyor; protokol 25 Şubat'ta bitiyor, 7 Temmuz'da 'İBB: 15 Temmuz Derneği ile protokole son verildi' diye bir haber çıkıyor. Bu haberde kurucularımızın resimleri konuluyor, para yazılıyor. Sanki parayı nakdi almışız gibi ve bunu da kurucularımız almış gibi bir algı oyunu üzerine kurgu yapılıyor. Bu bizi öylesine üzüyor ki…"

"BU SON DERECE YANLIŞ, ŞIK OLMAYAN AYIP BİR TAVIRDIR"

Şebik, "Zaten 25 Şubat'ta iş bitmiş ve biz o günden bugüne herhangi bir açıklama yapmamışız. Bu başkanın, bu yönetimin, İBB'nin tasarrufudur demişiz. Peki bu haber niye servis diliyor? Şu anda 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde bir çok program düzenleniyor. Bu şu anda tam manasıyla ön alma. Biz bunu yaptık ama bakın bir para vardı, bu parayı biz sanki nakdi olarak bunlara aktardık, bunlarda bu parayı zaten insanların kafasına o resimlerle nakdi olarak yazdığınızda, haberde bunu bülten olarak verdiğinizde kimse basıp altındaki metni okumuyor. Onu veriyorsunuz ve bir algı oyunu kurmaya çalışıyorsunuz. Her şeye tamam ama şehitler üzerinde, gaziler üzerinden böyle bir algı ne olur yapmayın. Sizin için tasarruf olabilir bunları vermiyor olmak, tamamen sizin bileceğiniz iş. Ama bizi, 15 Temmuz Derneği'ni, 15 Temmuz ruhunu biz siyaset üstü tutmaya çalışırken, siyasi bir mecraya çekmemeye çalışırken, hele ki ben '15 Temmuz mücadelesini herkes verdi' diyorum, Yenikapı mitingine vurgu yapıyorum, biz millet olarak bu mücadeleyi veriyoruz ama siz geliyorsunuz 25 Şubat'ta biten protokolü şimdi gelip servis ediyorsunuz. ve sanki bu parayı nakdi olarak almışız algısı yaratıyorsunuz. Bu olmaz. Bu son derece yanlış, şık olmayan ayıp bir tavırdır. Ben kendilerini kınıyorum. Ama 15 Temmuz Derneği protokol zaten yokken işlerini yapıyordu, protokol bitti diye hiç kimse üzülmesin. Biz derdi vatan olan, vatan sevdası olan, herkesle yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Biz yerli ve milli olan herkesle, her kurumla çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir programımız akamete uğramayacak, hepsi dolu dolu devam edecek. 15 Temmuz'dan sonra da tüm sistemimiz, programlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.