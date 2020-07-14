Son dakika haber! 15 Temmuz gazisi Sakartepe: "Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim" - Son Dakika

Son dakika haber! 15 Temmuz gazisi Sakartepe: "Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim"

Gelen son dakika haberlerine göre - 15 Temmuz gazisi Sakartepe: "Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim" Gazi Aykut Sakartepe, hain darbe gecesi yaşananları İHA muhabirine anlattı "O gece 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu 'daha kaçımızı öldürebilirler?

- 15 Temmuz gazisi Sakartepe: "Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim"

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Gazi Aykut Sakartepe, hain darbe gecesi yaşananları İHA muhabirine anlattı

"O gece 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu 'daha kaçımızı öldürebilirler?' dedi, biz de yürüdük"

"Sağ dizimden G-3 ile vurularak yaralandım"

"O gece Şişli Eftal Hastanesinde bir mezbaha havası vardı"

AFYONKARAHİSAR - 15 Temmuz 2016 tarihinde bir iş için gittiği İstanbul'da hain darbe girişimine karşı direnenler arasına katılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ayağından vurularak gazi olan Afyonkarahisarlı gazi Aykut Sakartepe o geceyi "Bu gün yine olsa hiç düşünmeden müdahale ederdim, giderim" sözleri ile anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yıl dönümünde Afyonkarahisarlı 15 Temmuz Gazisi Aykut Sakartepe, o geceyi İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. O gece darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve abdest alarak sokağa çıktığını belirten Sakartepe,

"Çengelköy'de bir esnaf kardeşimiz telefonla arayarak bir haberin olduğunu bu haberi de izlememeniz gerektiğini söyledi. Öylelikle televizyonu açtık. Haberlerde güvenlik önlemi gibi bir şeyler söyleniyordu. Köprüde güvenlik önlemi alındı, köprü tek taraflı trafiğe kapanmış şeklindeydi ve helikopter görüntüsü de veriliyordu. Şöyle biraz izlediğimizde haberi sadece muvazzaf sınıfın yani kışla askerinin köprüde olduğunu, iç güvenlik jandarma ve polisin orada bulunmadığını gördüm ve Allah fark ettirdi. O dönemde de hükümetle bu FETÖ'nün üstüne 'Paralel Devlet Yapılanması' adı altında gidiyordu. Son kozunu oynuyor diye düşündük. Abdestlerimizi de tazeleyerek sokağa çıktık. Baktık ki asker görünümündeki teröristler birçok yeri işgal etmiş ve söylemleri de şuydu 'evlerinize dönün askeriye yönetime el koydu!' Ben Kanlıca'da olmam sebebiyle Fatih Sultan Mehmet köprüsüne müdahale etme imkanım oldu. Hamdolsun saat 23.00 civarıydı orası bu hainlerden temizlendi" dedi.

"Sağ dizimden G-3 ile vurularak yaralandım"

Rütbeli, rütbesiz birçok kişinin vatandaşa o gece ateş ettiğini belirten Sakartepe, "Bu arada bugünkü ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden devamlı 'burada çok yoğun bir oluşum var, halka ateş ediyorlar, buraya gelmeniz lazım' diye telefonlar alıyordum. 1. köprüye odaklandık, Boğaziçi Köprüsüne. Anadolu yakasından geçmeye uğraştık, ama o tarafa, tabi başarılı olamadık. Sonra Kanlıca iskeleden Avrupa yakasına geçmek kaydıyla 1. köprüye intikal ettik. Gece saat 02.00-02.30 civarıydı. Yine orada da çok yoğun bir şekilde yığınak yapmışlar. Tank, helikopter, rütbeli, rütbesiz birçok asker kılığındaki insanlar orada vatandaşımızın mukavemetiyle karşılaşıyorlardı ama hiç ateş etmekten de geri kalmıyorlardı. Gece saat 02.30 civarı müdahale ederken sağ dizimden G-3 ile vurularak yaralandım. Allah bizi memur eyledi hamdolsun bu gazilik nişanıyla" diye konuştu.

"Barikata 30-40 metre kala ateş etmeye, taramaya başladılar"

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir kız çocuğunu kalabalığa bağırarak 'daha ne bekliyoruz, daha kaçımızı vurabilirler' dedikten sonra yürümeye başladıklarını belirten Sakartepe, "O gece yaşadığım birçok farklı mevzu var. Mesela unutamadığım köprünün üzerindeyken tabi halk çoluk, çocuk, yaşlı genç herkes oradaydı. Halktan 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu çok yüksek bir sesle, kalabalığın içerisinde bağırarak; 'daha kaçımızı vurabilirler? Kaç tanemizi vurabilirler ki? Daha ne duruyoruz?' diye çığlık çığlığa seslendi. İşte o an itibariyle yürümeye başladık barikata doğru. 30-40 metre kala ateş etmeye, taramaya başladılar. Yanımda birçok kardeşimiz şehit oldu, birçok arkadaşımız yine gazi oldu. Yaşlı, genç birçok insan bu hainlere karşı hamdolsun direndi ve mukavemet gösterdi. Çok şükür 16 Temmuz sabahı bu hain girişim başarıya uğramadı, yenildi ve hezimete uğradı çok şükür. Allah'ım bir daha bu vatana böyle haince şeyler göstermesin" dedi.

"Şişli Eftal Hastanesinde bir mezbaha havası vardı"

Vurulduktan sonra götürüldüğü Şişli Eftal Hastanesi'nde çok kötü manzaralar olduğunu kaydeden Sakartepe konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vurulduktan sonra açıkçası herhangi bir acı hissetmedim, yaradan öyle ağrı, sızı gibi bir şey vermedi. Fakat tabi sağ bacağımdan vurulduğum için bacağımı kullanamaz hale geldim. Halkta tedirgin oldu yaralı var diye. Bizi aldılar elden ele ambulansa kadar. Oradan en yakın hastane Şişli Eftale götürdüler. Yine hastaneye gittiğimde de ilginç şeyler yaşadım. Hastanenin girişi ve içerisi çok kalabalıktı. Sedye kalmamış, tekerlekli sandalye yoktu, müdahale odaları dolmuş, artık koridorlarda bile ağır yaralılar var. Tabiri caizse hastane değil de bir mezbaha havası vardı. Yaklaşık 1.5 yıl kadar yoğun tedavi gördüm ve 2 yılda da tam iyileşme sürecim gerçekleşti. Sadece 15 Temmuz'da değil 15 Temmuz'daki süreçte halada o şekilde aklımızdan hiç çıkmıyor."

"Yine olsa yine giderim"

Bugün aynı şey olsa hiç düşünmeden müdahale edebileceğini Aktaran Sakartepe, "Hiç düşünmezdim, yine hala düşünmem. Yine Allah yaşatmasın o güleri bir daha. Bu millete, bu devlete rabbim zeval vermesi, hainlere fırsat vermesin. Ama öyle bir pozisyon olsa tabi hiç düşünmeden yine müdahale ederdim" diye konuştu.

Sakartepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber! 15 Temmuz gazisi Sakartepe: 'Yine olsa, hiç düşünmeden müdahale ederim' - Son Dakika
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