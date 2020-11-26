Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi - Son Dakika

Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi

26.11.2020 16:31

Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz'da eşi şehit olan, kendisi ve oğlu gazi unvanı alan Türkan Güder, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında alınan kararın yüreklerini soğuttuğunu belirterek, "Biz idam istiyorduk ama ülkemizde idam olmadığı için bu karar verildi ve karara saygı duyuyoruz.

15 Temmuz'da eşi şehit olan, kendisi ve oğlu gazi unvanı alan Türkan Güder, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında alınan kararın yüreklerini soğuttuğunu belirterek, "Biz idam istiyorduk ama ülkemizde idam olmadığı için bu karar verildi ve karara saygı duyuyoruz. İki cihanda da ellerimiz yakalarında." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki karar duruşmasını izleyen Türkan Güder, Kahramankazan'a dönüşünde AA muhabirine açıklama yaptı.

Ankara'yı bombalayan uçakların kalkışını engellemek için Akıncı Üssü'ne giden eşini şehit veren, kendisi ve oğlu gazi olan Güder, kararın yüreklerini biraz olsun soğuttuğunu ifade etti.

Güder, şöyle konuştu:

"Verilen karar tabii ki beklediğimiz karar değil. Ama en azından yüreğimizi soğuttu. Biz idam istiyorduk ama ülkemizde idam olmadığı için bu karar verildi ve karara saygı duyuyoruz. İki cihanda da ellerimiz yakalarında. Bize yaşattıklarını da yaşamadan ölmesinler istiyorum."

Davayı başından bu yana takip ettiğini anlatan Güder, "Allah bana üç tane unvan gösterdi. Ben şehit eşiyim, gaziyim, gazi annesiyim. Şükürler olsun Rabbime. Acımızı içimize gömdük. Her yerde gururla taşıyorum. Başım dimdik. Her yerde şehit eşiyim, gaziyim diyorum." diye konuştu.

Akıncı Üssü'nde oğlu şehit olan Recep Biçinci de kararı olumlu bulduğunu dile getirerek, "Duruşma çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımıza, hakim ve savcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi
Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi
Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi
Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi

Akıncı Üssü, 15 Temmuz, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 15 Temmuz gazisi ve şehit eşi Güder, Akıncı Üssü davasının kararını değerlendirdi - Son Dakika


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