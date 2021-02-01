- 15 Temmuz Meydanı'nda kendini yakmaya çalıştı, polis ikna etti - Son Dakika

- 15 Temmuz Meydanı'nda kendini yakmaya çalıştı, polis ikna etti

MALATYA - Malatya 15 Temmuz Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Malatya Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Meydanı üzerinde yaşanan olayda, ailevi sorunları bulunduğu ileri sürülen İbrahim Y. bir elinde içerisinde benzin dolu bir pet şişe diğer elinde çakmak ile kendini yakacağını belirtti. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir yandan çevrede güvenlik önlemi alırken diğer taraftan da şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 30 dakika süren olayda şahıs ekipler tarafından ikna edilirken, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yaşananları film gibi izledi.

İbrahim Y.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.