Üye Girişi
Son dakika haber: 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor - Son Dakika

Son dakika haber: 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:14
Son dakika haber: 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, aradan geçen 5 yıla rağmen evlatlarının acısını unutamıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, aradan geçen 5 yıla rağmen evlatlarının acısını unutamıyor.

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Baysan'ın babası Ramazan Baysan, AA muhabirine, yaşadıkları acıyı unutmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Her geçen gün acısının katlanarak devam ettiğini fakat aynı zamanda gururu da birlikte yaşadıklarını anlatan Baysan, "Aradan 5 yıl geçti geçmesine ama onu bir de yaşayana sormak lazım. Çok zor ve ağır. Aklıma gelmediği bir gün bile yok. Aklım, fikrim onda. Attığım her adımda onu düşünüyorum. O kadar çok seviyorduk birbirimizi." dedi.

"Devam eden davalar var, onları yakından takip ediyorum"

Verilen cezaların kendilerini mutlu ettiğini fakat devam eden yargılamaların da en ağır şekilde sonuçlanmasını istediğini belirten Baysan, şöyle konuştu:

"Kesinleşen davalarda aldıkları cezalar, müebbet. Devam eden davalar var, onları da yakından takip ediyorum. Ama sanki başlangıca göre biraz duraksadı gibi geliyor bana. Onların da en kısa sürede ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Bu kalkışmayı yapanlar, hak ettikleri cezaları almadıkları, piyasada gezdikleri sürece ben ve bizim gibilerin huzur bulması mümkün değil."

Baysan, oğlunun şehit olması kadar FETÖ yapılanmasının ihanetine de bir o kadar üzüntü duyduğunu vurgulayarak, böylesi ihanete uğramanın kendisini kahrettiğini dile getirdi.

"Polis, asker, güvenlik güçleri ve tüm siviller, görevlerini tam yapmazsa biz kime güveneceğiz." diyen Baysan, "Bizim ve devletimizin yaşam güvencesi onlar. Devletimizin bekası onlar. Gecelerini gündüzlerini bizler için harcıyorlar." ifadesini kullandı.

"Gururluyuz, bu bizi ayakta tutuyor"

Oğlunu mesleğe başlarken asla vatanına ihanet etmemesi konusunda öğütlediğini aktaran Baysan, şunları kaydetti.

"Oğlum böylesi bir olayda değil de ismini bile anmak istemediğim bir işte canını verseydi, bu durumdan çok daha fazla üzülürdüm. Oğluma çok ama çok güveniyorum. Kendimden ne kadar eminsem, oğlumdan da yüzde 100 emindim. 'Ya onlardan olsaydı?' diye sormuyorum bile kendime. Böyle bir durum olsaydı, ekstra bir kahır olurdu benim için. Çünkü ben çocuklarımdan hiç böyle bir şey beklemem. Benim onlara tavsiyem, 'Yaptığınız işte dürüst olun.' oldu. Acı, geçen her gün daha da artıyor. Her insanın sevdiği ölüyor ama bu bizim için çok farklı. Gururluyuz, bu bizi ayakta tutuyor."

Röportaj sırasında duygulanan anne Hanife Baysan da çocuğuna doyamadığını, acısının asla dinmediğini dile getirerek, "Her geçen gün çocuğum burnuma daha çok kokuyor. Gün geçtikçe daha çok acı veriyor bana." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Özel Harekat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı 11:51 Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor 11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü hayata döndürmek için saniyelerle yarıştılar! Nefes kesen mücadele kamerada 10:27 Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü hayata döndürmek için saniyelerle yarıştılar! Nefes kesen mücadele kamerada
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor 10:05 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:51 Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
11:16 Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi geliyor! Yeni strateji planının kilit ismi Mesut Özil olacak
10:58 Kraliyet Donanması'ndan gelen haber ülkenin gündemine oturdu! İngiliz Donanması Kıbrıs çıkarmasının bedelini ağır ödeyecek
10:47 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili iddialara AK Parti'den ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili iddialara AK Parti'den ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil         
11:54
Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?         
11:48
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
11:45
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı         
09:04
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 12:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement