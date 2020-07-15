Son dakika haber! 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar, kabri başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haber! 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar, kabri başında anıldı

Bir son dakika haberine göre Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammed Ambar, kabri başında anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammed Ambar, kabri başında anıldı.

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Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından dört yıl geçti. Hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına Bağcılar'da her yıl düzenlenen etkinlikler bu yıl da devam etti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, şehit Muhammed Ambar'ın kabrinin bulunduğu Kirazlı Mezarlığı'ndaki törenle başladı.

Kabir ziyaretine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ile Ambar'ın yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kalabalık tarafından salavatlar getirildi. Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün yaptığı duayla demokrasi şehitleri anıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "O gece milletin istiklali ve istikbali için şehit olanlardan biri de hain kalkışma sırasında 'Ne duruyorsunuz, dışarı çıksanıza' diyerek hayatını ortaya koyan Muhammed Ambar kardeşimizdi. Bugün Bağcılarlılar olarak onun kabrinin başında tek vücut olduk. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de burada bir araya gelerek birliğimizin ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Rabbim inşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazi evleri ziyaret edildi

Kabir ziyaretinin ardından protokol, 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de şehit olan Ramazan Sarıkaya ile aynı gün yaralanan gazi Erkan Toprak, Enes Güneş ile Ahmet Başalan'ın evlerini ziyaret etti. İlçe protokolünü evlerinde konuk eden şehit yakınları ve gaziler, kendilerini unutmayan misafirlerine teşekkür etti.


Gece boyunca nöbet tutulacak


Bağcılar Belediyesinin 15 Temmuz anma etkinlikleri, akşam da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda devam edecek. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlanacak programda İstiklal Marşı okunacak. Belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı gecede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek. Gece programı, Bağcılarlı gençlerin dönüşümlü olarak tutacağı demokrasi nöbetinin ardından sabah ezanı ile sona erecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar, kabri başında anıldı - Son Dakika
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