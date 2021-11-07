15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dün akşam saatlerinde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde dün akşam saatlerinde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Tokat ve yumrukların atıldığı kavgayı, araçlardan inen yolcular ayırmaya çalıştı. Yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.