15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu, korna ve sirenler çalındı. Vatandaşlar ve polisler saygı duruşunda bulunurken, Atatürk posteri açıldı. -İHA-

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