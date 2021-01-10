Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor - Son Dakika

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin belgesi olan araçların geçişine izin veriliyor.

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