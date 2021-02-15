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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kar ve kısıtlama sonrasındaki trafik görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade beyaza bürünürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun trafik kuyrukları oluştu. O anlar ise havadan havadan görüntülendi.

Cumartesi günü gece başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde bugün itibariyle de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte yoğun bir sis meydana gelirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm kadar ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ise kısıtlamanın sona ermesiyle yoğun trafik kuyruğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen kar yağışı, Anadolu Yakasını beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı sonrası 15 Temmuz Köprüsü ve çevresinde oluşan eşsiz manzara ve oluşan uzun araç trafiği havadan görüntülendi.