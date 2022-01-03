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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar

03.01.2022 20:04

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı. Şahıs yaklaşık 1 buçuk saat sonra ikna edilirken, köprü üzerinde trafik oluştu.

Olay, saat 15.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, köprünün demir korkuluklarına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Durumu görenler polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 BUÇUK SAATTE İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi. Bunun üzerine köprüye müzakereci istendi. Müzakerecinin yaklaşık 1 buçuk saat süren ikna çabası sonucu şahıs intihar etmekten vazgeçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

O ANLAR VATANDAŞ KAMERASINDA

Öte yandan, intihar etmek isteyen şahsın görüntüsü, o esnada köprüden araçla geçmekte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

(Batuhan Altınbaş/İHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar - Son Dakika


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