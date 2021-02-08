Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

08.02.2021 08:19
Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika habere göre SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.13'de yoğunluk yüzde 60 oldu. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.


Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
YORUMLAR
500
Son dakika gündem: METİN AKPINAR, KAYBETTİĞİ 'İZİNSİZ GÖSTERİM' DAVASINA İTİRAZ ETTİ; İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU Son dakika gündem: METİN AKPINAR, KAYBETTİĞİ 'İZİNSİZ GÖSTERİM' DAVASINA İTİRAZ ETTİ; İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Ramazan, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Otomobil istinat duvarına çarptı, 4 genç olay yerinde yaşamını yitirdi
08:47 Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde: Rusya Kiev sınırında, Ukraynalılar var güçleriyle direniyor
08:45 Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 09:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement