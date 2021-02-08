SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.13'de yoğunluk yüzde 60 oldu. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika