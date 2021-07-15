Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri Güney Afrika'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçi Ayşegül Kandaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Büyükelçilik görevlileri ile Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Kandaş, törendeki konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin akim bırakılmasında ve demokrasimize yönelik bu büyük tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, şüphesiz kendi iradesi üzerinde güç tanımayan, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu bir kez daha kanıtlayan Türk halkına aittir. FETÖ mensubu vatan hainlerinin 15 Temmuz günü anayasal düzene karşı başlattığı bu darbe girişimi, Türk milletinin gücü, cesareti ve demokrasiye bağlılığı karşısında başarısızlığa uğramaya mahkum olmuştur."

Büyükelçi Kandaş, konuşmasının ardından Pretorya Büyükelçiliği bahçesinde geçen yıl açılan Şehitlik Fidanlığı'na 15 Temmuz şehitleri anısına çelenk bıraktı.

Tören, AA'nın 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflarıyla hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından, Büyükelçilik ile Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi iş birliğinde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Güney Afrika'da Şehitlerimizi anıyoruz" başlıklı çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Kandaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Metin Özkan ile 15 Temmuz gazisi ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Cengiz Demircan konuşmacı olarak katıldı.

Özkan ve Demircan, emniyet güçlerince terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı 15 Temmuz gecesi verilen mücadeleyi anlattı.