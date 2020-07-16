Son dakika haber | - 15 Temmuz şehitleri Los Angeles'da anıldı - Son Dakika

- 15 Temmuz şehitleri Los Angeles'da anıldı

LOS ANGELES - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle şehitler için anma töreni gerçekleştirildi.

Covid-19 salgınının yoğun olarak hissedildiği Kaliforniya'da sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi salgının yayılmasını engellemeye yönelik kurallar sıkı uygulanarak sınırlı sayıda katılım ile 15 Temmuz Şehitleri Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunda anıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa konsolosluk çalışanları, bölgede yaşayan Türk derneklerinin temsilcileri ile Güney California'da bulunan İslami kuruluşların temsilcileri katıldı. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz yaptığı açıklamada "Bu sene maalesef salgın hayatlarımızı çok etkiledi. Ancak bizim tarihimizi bir ulus olarak etkileyen 15 Temmuz'u sınırlı katılım ile olsa anmamız gerekli" dedi

15 Temmuz'da Fethullah Gülen ve ona bağlı teröristlerin Türk demokrasisine ve Türkiye'nin kurumlarına saldırdığını söyleyen Oğuz, "Bu kalleşçe saldırılar en başta halkın direnci ile engellendi" dedi. Halkın 15 Temmuz gecesi askeri araçlara karşı çıplak elleri ile savaştığını ifade eden Oğuz, "FETÖ'nün bombaları ve açtığı ateş ile 251 masum insan şehit olurken binlerce insan yaralandı" dedi. Oğuz ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisini, Bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini hedef aldığını da anlattı.

15 Temmuz günü Türk halkının sadece FETÖ'ye karşı başarı göstermediğini aynı zamanda ne kadar kararlı bir ülke olduğunu da dünyaya gösterdiğini belirten Oğuz, darbe girişiminden bu yana FETÖ'nün Türkiye içerisinde büyük ölçüde çökertildiğini söyledi.

"Bütün bunlara rağmen Fetullah Gülen'in ve bazı diğer sorumlular Türk Adaletinden kaçmaya devam ediyorlar" diyen Oğuz Pensilvanya'da bulunan merkezinden Gülen'in uluslararası suç örgütü yönettiğini belirtti. FETÖ'ye bağlı ABD'de bulunan okulların organizasyona gelir sağlarken ABD'nin de finans ve göçmen yasalarını çiğnediğine dikkat çeken Oğuz, bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Oğuz, "Kendini düşünmeden hayatını veren şehitlerimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı. Oğuz'un konuşmasının ardından konuşan Orange County Cresent Cami İmamı İbrahim Osman saldırının sadece Türkiye'ye değil tüm dünyadaki özgürlüğe, demokrasiye ve Müslümanlara yapıldığını belirtti. Osman, Türkiye'nin dünyada bir lider olduğunu ifade ederken kendisinin Somali'den geldiğini, Türkiye'nin bölgedeki en büyük hastaneyi yaparken THY'nin Somali'ye ilk olarak başlattığı uçuşlar ile ailelerine kavuşmasının sağlandığını da anlattı. THY sayesinde ailesini ilk defa görebildiğini belirtti.