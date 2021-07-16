15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin cami minarelerinden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sabaha kadar okuna sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.