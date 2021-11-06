15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, milletvekilliğinden istifa etmesini ve özür dilemesini istedi.

Kılınç, yaptığı açıklamada, annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını bırakıp şehadete koşan yiğitlerin, devletin ve milletin birlik ve beraberliği için can verdiğini belirtti.

Türkkan'ın daha önce de Mardin Derik Kaymakamıyken şehit edilen Muhammet Fatih Safıtürk'ün babası Asım Safıtürk'e yönelik TBMM içerisinde küçük görme, aşağılama ve hakaret suçunu işlediğini savunan Kılınç, milletvekilinin halen bu topraklar üzerinde huzurlu, mutlu yaşıyor, nefes alıyorsa bunu şehitlere borçlu olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

Kılınç, şunları kaydetti:

"Şehit yakını olduğunu söyleyen kişiye bile bile bunu yapması, bu milletin bağımsızlığı, birliği ve beraberliği için, parçalanmaması için gayret eden, bedel ödeyen, can veren, kan veren kişilere yönelik kendisinin özellikle bir kini ve husumeti olduğunu göstermektedir. Bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütlerine ve destekçilerine bir gün söz sarf edemeyen, ses çıkaramayan vekil efendinin 'vatan, bayrak, millet ve ezan' diyenlere karşı kin ve nefretle dopdolu olduğu aşikardır. Bu milletin değerlerine düşmanca tavır ve hareketlerle siyaset yapanların Türk milletinin meclisinde boy göstermesini hazmetmek biz şehit ve gazi yakınlarına da ağır gelmekte olduğunu da söylemek isterim."

Milletin özünde ve mayasında namus kavramına ve kadına saygının olduğunun altını çizen Kılınç, Türkkan'a haddini bilmesini tavsiye ederek, sözlerini kınadıklarını bildirdi.

Türkkan'a aynı karşılığı veremediklerini aktaran Kılınç, "Bu milletin değerleriyle uyuşmayan hareket, söz ve söylevleri nedeniyle TBMM'de olmayı hak etmeyen bu vekilin istifasını, ayrıca Türk milletinden ve özellikle de gazi ve şehit ailelerinden özür dilemesini ivedi bekliyoruz." ifadesini kullandı.