Son dakika haber... 15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da çalıntı otomobil ile kaza yapan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki S.E.A idaresindeki 61 EC 879 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan S.E.A., Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu kaza yapan aracın İ.K.'ye ait olduğunu tespit etti.

Hırsızlık olayı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN