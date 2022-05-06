Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

06.05.2022 19:30

Son dakika habere göre Kayseri'de hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri'de hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentin farklı bölgelerinde hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. ve hakkında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'nin de aralarında bulunduğu aranan 14 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 6136 SKM, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçları olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V. D. de yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

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Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika


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