Son dakika haber... 150 milyon liralık 'termal devre mülk satışı' dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... 150 milyon liralık 'termal devre mülk satışı' dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı

26.01.2021 14:38
Son dakika haber... 150 milyon liralık 'termal devre mülk satışı' dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'da termal devre mülk satışı bahanesiyle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 7'si kadın 33 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da termal devre mülk satışı bahanesiyle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 7'si kadın 33 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesindeki devre mülklerin tapularının çıkarılıp, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradıkları mağdurlara, 'mail order' sistemi aracılığıyla satış yaptığı ve bu yöntemle 7 binin üzerine kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Afyonkarahisar ve İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyen ekipler 33 şüpheliyi gözaltına aldı. 7'si kadın 33 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Minibüslerle adliyeye getirilen şüphelilerden bazı kadınların ağladığı görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Şüphelilerin sevk edilmesi sırasında mağdurlar da adliye girişinde toplanıp, pankartlar açtı.MAIL ORDER SİSTEMİ NEDİR?

Mail order sistemi kısaca kartsız kredi kartı işlemi olarak tanımlanır. Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin ( kart no, son kullanım tarihi ve CVV ) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.


Kaynak: DHA
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İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 150 milyon liralık 'termal devre mülk satışı' dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 150 milyon liralık 'termal devre mülk satışı' dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
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