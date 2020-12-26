Son dakika haber! 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
26.12.2020 18:22
Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki Ç.E.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (22), tutuklandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki Ç.E.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (22), tutuklandı.
Olay, Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.E., aynı mahallede yaşayan M.D.'nin kendisine mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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