DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

16 yaşındaki oğulları öldürülen aile: Katil en ağır cezayı alsın

MERSİN'de 23 gün önce tartıştığı Şehmus Y. (25) tarafından öldürülen lise öğrencisi Serhat Sayın'ın (16) mezarı başında gözyaşı döken Sebiha (35) ve Cafer Sayın (42) çifti, cinayette ilgisi olanların en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 14 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, elektronik eşya satan bir işyerinde çalışan Şehmus Y. ile Serhat Sayın'ın ağabeyi Yakup Sayın (19) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Serhat Sayın, Şehmus Y.'nin işyerinin önüne giderek konuşmak için parka çağırdı. Bunun üzerine Şehmus Y., iş yerinde çekmeceden başkasına ait tabancayı alarak Serhat Sayın'ın arkasından parka gitti. Burada ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

4 KEZ ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Şehmus Y. belinden çıkardığı tabanca ile Sayın'a ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Sayın, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sayın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Şehmus Y., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Şehmus Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.'OĞLUM SUÇSUZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ'Cinayetin üzerinden 23 gün geçti ancak Sayın ailesinin acısı dinmedi. Oğlunun mezarını ziyaret eden baba Cafer Sayın ve anne Sebiha Sayın, gözyaşı döktü. Baba Sayın, oğlunun katilinin en ağır cezayı almasını istedi. Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü belirten baba Sayın, "Adalet istiyorum. Oğlum sokak ortasında öldürüldü. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Silahın sahibi neden dışarıda geziyor. Sosyal medyada atılan mesaj nedeniyle kavga etmişler. Hepsinden şikayetçiyiz. En ağır cezayı alsınlar. Oğlum mahallede çok sevilen, çalışkan bir çocuktu" dedi.'SİLAHIN SAHİBİ NEDEN TUTUKLANMIYOR?'

Anne Sabiha Sayın ise oğlunun cinayetinin aydınlatılmasını istedi. Oğlunun katillerinin en ağır cezayı almasını isteyen anne Sayın, "Silahın sahibi neden tutuklanmıyor. Arkadaşlarına sesleniyorum, oğlumu neden vurdu söylesinler. Olayda parmağı olan herkes hak ettiği cezayı alsın" diye konuştu.