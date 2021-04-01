Son dakika haber: 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon - Son Dakika

Kocaeli'de birçok suçtan kaydı bulunduğu için 2004'den yılından bu yanan aranan 'hayalet' lakaplı şüpheli, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için 16 yıldır kimlik kullanmadığı ve hiçbir devlet kurumunda da kaydı bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdüren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2004 yılından bugüne kadar 5 farklı dosyada aranan S.Y'nin Kandıra ilçesinde olduğunu tespit etti. Aynı zaman yapılan araştırmada, şüphelinin 'hayalet' lakabıyla tanındığı, 2004 yılından bu yana hiçbir şekilde kimlik kullanmadığı ve herhangi bir kurumda resmi işlem yaptırmadığı belirlendi. Kandıra'da faaliyet gösteren bir işletmede zanlının kayıt dışı çalıştığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y'i düzenledikleri operasyon neticesinde yakaladı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ